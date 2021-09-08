الموت يفجع النجم الهندي أكشاي كومار

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلن الممثل الهندي أكشاي كومار وفاة والدته المنتجة الشهيرة أرونا بهاتيا اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» أن كومار كتب منشور على صفحته على موقع «فيس بوك» جاء فيه: «لقد كانت جوهري، واليوم أشعر بألم لا يحتمل لأنني فقدت جوهر وجودي. رحلت والدتي أرونا بهاتياً بسلام صباح اليوم لتجتمع مع والدي في العالم الآخر».

وكان أكشاي يصور فيلماً في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة، ولكنه عاد أول من أمس الاثنين بعد علمه بمرض والدته.

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