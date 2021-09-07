العثور على الممثل مايكل كيه وليامز ميتا بشقته في نيويورك

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية العثور على الممثل مايكل كيه. وليامز، ميتا في شقته الاثنين.

وكان الممثل الراحل يبلغ من العمر 54 عاما.

وقال المتحدث باسم شرطة نيويورك إن وليامز عُثر عليه ميتا في شقته في بروكلين بعد اتصال هاتفي طارئ في الساعة الثانية بعد الظهر (1800 بتوقيت جرينتش) بخدمات الطوارئ.

وقال ممثل عن عائلة ويليامز ”ببالغ الأسى أعلنت الأسرة وفاة الممثل المرشح لجائزة إيمي مايكل كينيث ويليامز“ واصفا وفاتها بأنها ”الخسارة التي لا يمكن التغلب عليها“.

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