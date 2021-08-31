محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد إلغاء حفل العلمين

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشف الفنان محمد رمضان، عن إلغاء حفله في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي بمصر، والذي كان من المقرر تنظيمه الخميس المقبل.

وقال محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» من خلال مقطع فيديو قصير: إن إدارة المدينة أبلغوه بأن شعبيته لا تسمح بإقامة الحفل في مكان يسع 3000 شخص فقط، وحرصاً على سلامتكم والازدحام تم إلغاء الحفل.

وأضاف «أنا بشكرهم جداً لأن عندهم رؤية أمنية تفوقني بكتير.. وإن شاء الله أشوفكم في ظروف أحسن ومكان أكبر»، واختتم رمضان بعبارته الشهيرة: «ثقة في الله نجاح».

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