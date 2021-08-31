هيفاء وهبي: مبهورة بما يحصل في مصر.. وتكشف عن سر

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بعد غيابها لفترة عن الجمهور المصري بسبب ظروف جائحة كورونا، أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن انبهارها بالتطور الحاصل في مصر خلال الفترة الأخيرة، والذي يلمسه أي شخص منذ نزوله إلى أرض المطار، مضيفة أنها فوجئت بشكل خاص بما رأته في منطقة العلمين من أبراج وسياحة رائعة.

وأضافت هيفاء وهبي التي أحيت حفلاً مؤخراً في العلمين، خلال استضافتها في برنامج «التاسعة» على التلفزيون المصري، أمس، أنها استمتعت بالأجواء في هذا المكان: «استغنيت عن اللون الأبيض وقبلت ان أقعد في الشمس وأخدت لون برونزي، وأنا سافرت كتير، ولا قدرت مرة آخد ها اللون الحلو» على حد تعبيرها.

وعن سر «الدلع» ونصيحتها للنساء، أجابت النجمة اللبنانية: «الأنثى هي رمز لكل شيء فيه رقة، تحت مسمى الدلع، وهي رمز لنفسها، وكل سيدة لديها شيء خاص يميزها، وأهم شيء هي الثقة بالنفس»، لافتة إلى أن طيبة القلب هي التي تجمّل الشكل الذي أعطانا الله إياه.

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