أحمد بدير يعلق على صورة له مثيرة للجدل

المصدر: مروة سليم - دبي

علق الفنان المصري أحمد بدير على تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورته بلحية وهو يرتدي نظارة وجلبابا أبيض.

وقال الفنان أحمد بدير، تلقيت عددا من الاتصالات بخصوص هذه الصورة، التي اعتقد البعض أنها تشير إلى اعتزالي الفن، ولم أكن أعلم أن هذه الصورة ستحدث كل هذه الضجة، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف بدير، أن "الموضوع كله هو أن هذه الصورة لشخصية أجسدها في مسلسل من إنتاج مشترك بين سورية ودبي بعنوان "ليالي الشمال"، وكنت في دبي لاستكمال تصوير مشاهدي، وعدت منذ أيام، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور عندما يتم عرضه".

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