دعوى منع ظهور الداعية مبروك عطية على الشاشات.. المحكمة تقول كلمتها

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، قبول دعوى مرفوعة من أحد المحامين، ضد الدكتور مبروك عطية، والتي يطالب فيها بمنع الداعية الشهير من الظهور على شاشات التلفزيون.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد مبروك عطية، حسب تقارير إعلامية مصرية.

وكان المحامي سمير صبري قد أشار في الدعوى إلى أنه «منذ بداية ظهور (مبروك عطية) على شاشات التلفزيون، أصبح مادة للسخرية، والتهكم من هذا الأسلوب الذي ينتهجه»، مؤكداً أن «هذا الأمر لا يليق بداعية وعالم أزهري يتخذه الناس قدوة ومرجعاً لهم، وبعض الألفاظ التي يتخذها في حلقاته محل السخرية، والتهكم، فالداعية يجب أن يلتزم بالحد الأدنى من سلوكيات التخاطب مع الناس والظهور على شاشات التلفزيون، وأن يتحسس ألفاظه وحركاته وإيماءاته التي يتخذها سواء بقصد أو بدون، إلى أن وصل الأمر أن بعض الأشخاص قام بأخذ الفيديوهات المقتبسة من حلقات برنامجه، وقاموا بتقليده والسخرية منه عبر منصات وصفحات السوشيال ميديا».

يشار إلى أن الداعية مبروك عطية، يحظى بتفاعل لافت، سواء من المشاهدين، أو من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتميز بأسلوب خاص، سواء في البرامج التي كان يقدمها منذ سنوات على فضائيات مختلفة، أو البرامج التي يحل ضيفاً عليها، ويشارك فيها، قبل الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً.

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