عمرو أديب يعلق على دكتوراه محمد رمضان.. دون ذكر أسماء

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

دون ذكر أسماء، وجّه الإعلامي المصري عمرو أديب رسالة عبر حسابه على موقع «تويتر»، وذلك بعد الضجة التي أثيرت حول الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها الفنان محمد رمضان من مركز لبناني، تراجع فيما بعد عنها.

وغرّد عمرو أديب - الذي وصلت الأزمات بينه وبين محمد رمضان إلى المحاكم - على حسابه على «تويتر» أمس: «لا حيكسب ولا يربح وحيفضل ذنب الراجل وعيلته في رقبته العمر كله. ربك مش حيسيبه».

وأضاف «سنة كاملة لا مسلسل نجح، ولا كليب فرقع، كله فشل في فشل، وكذب في كذب. وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة في ساعات قليلة جداً. سبحان الذي لا يغفل ولا ينام».

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