الفنانة دينا تكشف سر صور الحجاب: «فضل من ربنا لم أقدر عليه»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بعد أن أثارت الجدل على مواقع التواصل، وشوّقت جمهورها، أعلنت الفنانة دينا عن أن صورها بالعباءة والحجاب الأبيض، التي نشرتها أمس الثلاثاء عبر حسابها على «إنستغرام»، وحظيت بتفاعل لافت بين رواد «السوشال ميديا»، تأتي من كواليس مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «السيدة زينب»، والذي بدأت تصويره مؤخراً.

وكانت صور الفنانة قد أثارت التساؤلات، إذ اكتفت دينا بالتعليق عليها بكلمة «قريباً».

وبينما أشاد متابعون بالإطلالة الجديدة للفنانة، ذهب آخرون إلى ارتدائها للحجاب وإمكانية اعتزالها، وتوالت دعوات بعض المعلقين.

من ناحيتها، أعربت دينا عن سعادتها بإشادات الجمهور، وتعليقاته على شكلها بالحجاب خصوصاً، نافية في الوقت ذاته ارتداءه.

وقالت «سعيدة برأي الناس وتعليقاتهم على شكلي هو فضل من ربنا لم أقدر عليه»، كما نقلت تقارير إعلامية عن الفنانة التي أرجعت سبب الصور إلى مشاركتها في تصوير مسلسل «السيدة زينب».

يشار إلى أن العمل الجديد من بطولة النجمة سوسن بدر والفنان محمود عبدالمغني الذي يؤدي أحد أبناء كبار العائلات المتأصلة بحي السيدة زينب وتربطه علاقة قوية بالمكان.

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