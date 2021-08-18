سر نحافة الفنانة هنادي مهنا المفاجئة.. صورة مع جراح تزيل الغموض

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

بعد الكثير من الجدل الذي أثارته النحافة المفاجئة للفنانة هنادي مهنا في الفترة الأخيرة، وما تردد عن أنها أجرت جراحة بالمعدة ما بين التكميم أو التصغير، كشف طبيب مصري الغموض بصورة أكدت إلى حد كبير أن هناك جراحة ما أجريت للفنانة مؤخراً.

ونشر طبيب جراحة السمنة والتجميل الدكتور أسامة ياسين، صورة تجمعه مع الفنانة هنادي مهنا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «هنادي مهنا المذهلة مبروك لقد اسعدتيني حقاً»، ليؤكد بالصورة بشكل غير مباشر أنه أجرى للفنانة جراحة يتخصص فيها فقط.

وكانت بداية الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشرت هنادي خلال الفترة الماضية صوراً تظهر فيها بنحافة ملحوظة أثناء رحلتها في بيروت مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، ما أثار حيرة الجمهور وتكهناته، إذ رددت مصادر مقربة من هنادي أنها فقدت ما لا يقل على 20 كيلوغراماً من وزنها.

وأكد مقربون منها أن ما شجّعها على إجراء الجراحة، التنمر الذي تعرضت له من الجمهور في رمضان 2020، بسبب زيادة وزنها في مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا.

وظهرت هنادي بمظهر شديد الرشاقة أثناء العرض الخاص لفيلم «العارف» الذي يشارك في بطولته زوجها الفنان أحمد خالد صالح، ورفضت إجراء اللقاءات الصحافية والإعلامية حتى لا يسألها أحد عن وزنها.

وينتظر عرض فيلمين جديدين لهنادي قبل أن تفقد وزنها وهما «تماسيح النيل» مع خالد الصاوي ومصطفى خاطر وحمدي ميرغني وبيومي فؤاد وسوزان نجم الدين، وفيلم "ليلة العيد" مع يسرا وريهام عبدالغفور وسميحة أيوب وعبير صبري وعدد كبير من النجوم.



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