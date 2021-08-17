أول صور للفنان علي ربيع وزوجته الجديدة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

تداولت مواقع عدة، أول صور تجمع الفنان على ربيع وزوجته الجديدة خلال عقد قرانهما، الذي عقد دون مراسم احتفالية بسبب تزامنه مع وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز وتشييع جنازتها.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور على نطاق واسع، رغم حرص الفنان على ربيع على عدم الإعلان عن الخبر تماماً، أو نشر أي لقطات من الزفاف عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اقتصر حفل الزفاف على عدد قليل من أقاربه وأصدقائه المقربين.

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