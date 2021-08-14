ياسمين الخطيب تصاب بكورونا بعد الزواج.. وتدعو المعازيم للاطمئنان على صحتهم

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بعد أقل من أسبوع من زواجها، كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن إصابتها بفيروس كورونا، داعية كل من حضروا حفل زفافها إلى الاطمئنان على صحتهم عبر الفحوصات، أو العزل، كما كتبت على حسابها بموقع «فيس بوك» اليوم السبت.

ونشرت ياسمين الخطيب: «إيجابي كورونا بعتذر لكل الأحباء إللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمئنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعاً بخير».

وكانت الإعلامية المصرية قد أثارت الجدل خلال عقد قرانها الذي عقد مؤخراً على يد مأذونة امرأة، خصوصاً حينما سألت عن «اشمعنى أبوحنيفة»، فيما يخص عبارة «على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» التي تذكر حين إشهار الزواج في مصر.

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