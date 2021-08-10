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    محمد رمضان «محاصر» في الساحل الشمالي

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    • متابعة - الإمارات اليوم
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    نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو له وهو خارج منزله في الساحل الشمالي بمصر، وتحيط به مجموعة من جمهوره من الشباب الذين يرغبون في التقاط الصور التذكارية معه.

    وعلق بطل «البرنس» و«نسر الصعيد» على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على «انستغرام»: «لما جيرانك يبقوا من جمهورك، يبقى ده الوضع وأنت خارج من بيتك».

    وواصل محمد رمضان الترويج لحفلته المقبلة قائلاً: «إن شاء الله أقوى حفلة في الساحل تجمعنا يوم الجمعة 20 أغسطس في جولف بورتو مارينا».

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