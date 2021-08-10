فنان مصري قدير: رأيت دلال عبدالعزيز بملابس أهل الجنة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

نعى فنان مصري قدير، النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز، مؤكداً أنها كانت شخصية متدينة ومثقفة ومحبة للخير وحريصة على التسبيح والالتزام.

وكشف الفنان رشوان توفيق في مداخلة له مع الإعلامي محمد الغيطي، عبر إحدى القنوات الفضائية المصرية، أنه رأى في المنام الفنانة الراحلة منذ أربع سنوات، وكانت ترتدي فستاناً أخضر، وعندما حاول تفسير الرؤيا وجد أن الملابس الخضراء هي السندس ملابس أهل الجنة، فاتصل بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي وأخبرها بما رأى، وطلب منها أن تبلغ دلال عبدالعزيز بهذه الرؤيا لأنه لا يعرف رقم هاتفها.

وذكر توفيق أن دلال عبدالعزيز اتصلت به بعدها وتحدث معها، مشيراً إلى أنها إنسانة متدينة وتلتزم بالتسبيح، كما أنها مثقفة وباحثة عن المعلومات.

وأوضح أنها هاتفته بعد فترة. وقالت له إنها أصبحت تقرأ جزأين من القرآن الكريم بشكل يومي، لافتاً إلى أن منزله مفتوح لإيمي ودنيا سمير غانم ابنتي الفنانة الراحلة في أي وقت.

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