إيمان البحر درويش في العناية المركزة.. وابنته تكشف عن حالته

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشفت أمنية، ابنة الفنان المصري إيمان البحر درويش، عن تعرض والدها لأزمة صحية، أدت إلى دخوله العناية المركزة داخل أحد المستشفيات المصرية.

ودعت أمينة، في منشور لها عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» جمهور والدها للدعاء له، قائلة: «والنبي يا جماعة بلاش أي واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب أي كلام.. أبويا في العناية المركزة علشان حصله انتكاسة، فبدل ما تضيعوا وقت في أي كلام ادعوله».

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