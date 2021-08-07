تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله

المصدر: مروة سليم - دبي

أكدت دنيا صلاح عبد الله ابنة الفنان المصري صلاح عبدالله مساء أمس، إن حالة والدها الصحية جيدة حتى الآن، وأنه خرج من العناية المركزة وأنه سيتواجد في منزله خلال الساعات المقبلة، وقالت دنيا إن الأطباء قاموا بطمأنتها عليه.

وكانت ابنة الفنان صلاح عبدالله قد كشفت عن الحالة الصحية لوالدها، الأول من أمس، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله، أنا بطمّن كل حبايب صاصا علشان لو فيه أي خبر غلط نزل".

وتابعت: "أول امبارح بالليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول روحنا المستشفى واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة، وبإذن الله نخرج من المستشفى بكرة بإذن الله".

وأضافت دنيا: "والدكاترة طمّنونا إنه يقدر يكمّل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله، دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب، وزي ما هو دايمًا بيقول بإذن الرحمن حالة وهتروح لحالها".

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