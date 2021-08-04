    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    زفاف نيللي كريم في الساحل الشمالي ودعوات محدودة خوفا من "كورونا"

    المصدر:
    • متابعة- الإمارات اليوم
    التاريخ:

    كشفت النجمة نيللي كريم، عن موعد زفافها من هشام عاشور، الذي سيكون يوم 11 أغسطس الجاري.

    وقال مصادر مقربة من الفنانة: أن الحفل سيكون في أحد المنتجعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، وتم توجيه دعوات إلى عدد محدود من  الضيوف ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

    وبحسب صحيفة "الوطن" اتفقت نيللي كريم اتفقت مع الماكيير عبدالله الرفاعي، علي وضع لمساته علي وجهها ليلة الزفاف، لافتاً إلي أنه من المقرر أن تقضي شهر العسل خارج مصر.

    يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم في الدراما التلفزيونية كان مسلسل «ضد الكسر» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً لافتا، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

    طباعة
    :
    أعلى