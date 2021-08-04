زفاف نيللي كريم في الساحل الشمالي ودعوات محدودة خوفا من "كورونا"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت النجمة نيللي كريم، عن موعد زفافها من هشام عاشور، الذي سيكون يوم 11 أغسطس الجاري.

وقال مصادر مقربة من الفنانة: أن الحفل سيكون في أحد المنتجعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، وتم توجيه دعوات إلى عدد محدود من الضيوف ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "الوطن" اتفقت نيللي كريم اتفقت مع الماكيير عبدالله الرفاعي، علي وضع لمساته علي وجهها ليلة الزفاف، لافتاً إلي أنه من المقرر أن تقضي شهر العسل خارج مصر.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم في الدراما التلفزيونية كان مسلسل «ضد الكسر» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً لافتا، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

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