والد هنادي مهنا يكشف حقيقة إصابتها بمرض خطير.. صور

المصدر: مروة سليم - دبي

نفى الموسيقار المصري هاني مهنا والد لفنانة الشابة هنادي مهنا ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي عن أن ابنته فقدت الكثير من وزنها اثر اصابتها بمرض خطير، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" في حوارها مع الموسيقار.

وقال الموسيقار "الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، وهي تتمتع بصحة جيدة وتمارس حياتها بشكلٍ طبيعي، ولم تُجري أي عمليات جراحية من الأساس".

وأضافت الصحيفة أن والد الفنانة الشابة كشف أن السر وراء فقدان ابنته لوزنها أنها اتبعت حمية غذائية معينة لمدة 4 شهور تقريباً، ولاتزال تتبعها حتى الآن، فهى لم تُجرى أي جراحة، قائلا "كانت عاملة دايت قاسي ومش بتاكل كتير"

وكان عدد كبير من جمهور الفنانة الشابة هنادي مهنا، قد تساءل بعد نشر الفنانة مجموعة من الصور عر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، خلال زيارتها للبنان حيث تقضي إجازة الصيف هناك، والتي أظهروا خسارتها للوزن بشكلٍ صادم.

وكانت مهنا قد تزوجت من النجم المصري أحمد خالد صالح في شهر نوفمبر الماضي.

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