تغريم الإعلامي عمرو أديب في قضية سب وقذف محمد رمضان

المصدر: مروة سليم - دبي

قضت محكمة جنح الشيخ زايد بمصر، بتغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وقال دفاع الإعلامي عمرو أديب طارق جميل سعيد إنه "سيتقدم باستئناف على الحكم في القضية، وأن المدعي حاول الحصول على حكم بالحبس ضد موكله لكن المحكمة رأت عكس ذلك".

وكان محمد رمضان قد تقدم بدعوى ضد الإعلامي عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنية وواحد.

وجاء في نص الدعوى كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم"، أن المعلن إليه الأول- الإعلامي عمرو أديب- استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقًا صحفيًا إعلاميًا وشهرة زائفة، فوجه عبارات وألفاظا وسبا وقذفا وتشهيرا وتهديدا للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وبحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعًا عامًا بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته في أن الطالب "لم يتربى"، قائلاً له: "لو محدش رباك أنا هربيك".

وقالت الدعوى إن المتهم ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني، وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة "ام بي سي".

وأضافت الدعوى القضائية "لمحمد رمضان مسلسل تليفزيوني يذاع على نفس الفضائية ما يؤثر على مشاهديه واستحقاره لدى الجماهير المصرية والعربية الذين يتابعون أعمال الفنان الطالب المدعي بالحق المدني، مما حدا بالطالب بالتوجه للنيابة العامة للتفضل بتحريك دعوى قضائية ضد عمرو أديب".

وكان أديب قد قال: يا أنا يا أنت، نروح للقاضي وهو يحكم باللي شايفه، ولو محدش رباك أنا هربيك، أنا كنت مستنيلك غرورك يصورلك أنك تعمل أي شيء وهيعدي، لو فاكر أنك مسنود البلد دي مفيهاش حد مسنود وأدينا قاعدين بينا القضاء، أنا مش راجل قليل الأدب، ويا أنا يا أنت يا محمد رمضان، والقانون مش بيسند حد وبينا القضاء".

وأضاف أديب أنه طلب من محاميه الخاص، طارق جميل سعيد، رفع قضية على محمد رمضان، لإساءة الأخير إليه، متابعًا: "ندرت ندر، ندر عليا أي فلوس هاخدها من محمد رمضان هوديها لمستشفى الأطفال في أبوالريش".

وأكد أنه لا يأخذ حقه بالتجاوز، وإنما بالقانون والقضاء، مضيفًا: "يا أنا يا أنت.. نروح للقاضي ونقف قدامه ونوريه الكلام.. ومستعد أقعد معاك العمر كله في مساجلات".

وتابع: "الإنسان المتربي نعمة، فإنت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك.. لو محدش رباك أنا هربيك"، وذلك على حد قوله.

واستطرد: "انت مش أحسن من ناس كتير، ربك كريم وأنا هاخد حقي بالقانون.. الأيام الجاية نكد، خلينا نروح المحاكم وناخد حقنا".

وكان الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد رمضان دخلا في عدة مشادات كلامية إثر قيام "رمضان" بنشر فيديو، اعتبره "أديب" سخرية من الحُكم القضائي الصادر ضد الأول بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر.

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