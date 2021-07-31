وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح في لندن

أعلن اليوم السبت في الكويت وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد صراع مع المرض، في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت الفنانة انتصار الشراح تتلقى العلاج في لندن بعد وصولها إليها منذ أيام، حيث دخلت مستشفى ويلستون قبل أن تفارق الحياة بعدها.

وكانت الفنانة الكويتية قد مرت بصعوبات صحية على مدر العامين الأخيرين وأجرت عدة عمليات جراحية وكانت تحاول العلاج في الخارج إلا أنها لم توفق في المرة الأولى في الولايات المتحدة قبل أن يتم توفيق أوضاعها لتلقي العلاج في لندن.

وبدأت أزمة انتصار الصحية عندما أجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري.

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