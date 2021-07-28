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    دلال عبد العزيز "الوضع شديد الصعوبة".. رامي رضوان: كل شوية يطلع مفاجاة

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    • متابعة- الإمارات اليوم
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    تحدث الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عن تطورات الحالة الصحية لحماته الفنانة دلال عبد العزيز. وقال رامي رضوان، في برنامج «مساء دي ام سي»:«احنا مش عارفين الساعة الجاية جاي فيها ايه، والكل بيحاول يطمئن على الحالة الصحية للأستاذة دلال عبد العزيز، لكن الوضع الصحي صعب ومش سهل، وكل شوية يطلع مفاجاة، للأسف الشديد والموضوع شديد الصعوبة وفي مجهود كبير جدًا مبذول من الأطباء».

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