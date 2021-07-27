سمية الخشاب تقدم نصيحة عاطفية لفتاة عاشقة بعد «ترند برنس الحمام»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قدمت الفنانة سمية الخشاب، نصيحة عاطفية لإحدى الفتيات وجهت لها سؤالاً، «يافنانة لو واحدة زعلانة على حبيبها أنه سابها ومش قادرة تتنفس من بعده، تعمل إيه، ده سؤال مهم جداً».

وردت الخشاب عبر حسابها الشخصي في «تويتر»: «تركز على نفسها وتاخد نفس عميق كده وتفكر أن العالم فيه 6 مليار، وأنه مش آخر واحد في الدنيا، ولو لسه مش قادرة تتنفس على فراقه تبقى هبلة».

وكانت الفنانة المصرية قد تصدرت، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد نشر عدة صور لها، وهي ترتدي «برُنس حمام» باللون الأبيض معلقة عليها بقولها: «الجمال الحقيقي هو أن تكون صادقًا مع نفسك».

واعتادت الفنانة سمية الخشاب، تصدر «الترند» وإثارة الجدل بصورها وكلمات تحمل مزيجا من الطاقة الإيجابية والدعوة للتفاءل وحب الحياة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news