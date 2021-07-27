الكشف عن تكلفة إقامة دلال عبدالعزيز بالمستشفى

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت صحيفة أخبار اليوم المصرية عبر موقعها الإلكتروني تقريراً حول تكلفة إقامة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز بالمستشفى.

وأشارت "بوابة أخبار اليوم" أنها علمت من مصادرها الخاصة أن تكلفة إقامة الليلة الواحدة في وحدة الرعاية الفائقة لمريض فيروس كورونا في المستشفى التي مكثت فيها الفنانة دلال عبدالعزيز منذ اصابتها بالمرض، تتراوح قيمتها ما يقرب من 17 ألف جنيه مصري، وبذلك فمدة الإقامة تتجاوز 1.5 مليون جنيه، هذا بخلاف الأدوية والمتطلبات الخارجية للمريضة، كما أن المستشفى تشترط لدخول المريض لديها وضع مبلغ 60 ألف جنيه تحت حساب المريض.

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