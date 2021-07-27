إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها دلال عبد العزيز.. صور

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة جديدة لها أثناء فترة طفولتها بصحبة والدتها طالبة من متابعيها الدعاء لوالدتها النجمة دلال عبد العزيز.

وعلقت ايمي على الصورة بالقول: "أرجو الدعاء لها، ربنا يشفيها".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين ونجوم الفن مع منشور إيمي، حيث دعوا للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل.

يذكر أن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، أكد في وقت سابق أن الفنانة المصرية دلال عبد العزيز تعاني من متلازمة ما بعد كورونا، وهي التي تتسبب في استمرار مرض الأشخاص بعد إصابتهم بكورونا، حيث يتم وضعها الآن على جهاز تنفس غير ثاقب بدون الأنبوبة الحنجرية.

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