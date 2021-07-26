كيتي سبنسر..جمال كلاسيكي أعاد ذكرى عمتها الأميرة ديانا ( صور)

المصدر: ندى الزرعوني- دبي

أعادت الليدي كيتي سبنسر، ابنة شقيق الأميرة الراحلة ديانا، إحياء الجمال الكلاسيكي الأنيق من خلال فستان زفافها الذي بدى كنسخة محدثة عن فستان الزفاف الأسطوري لأميرة موناكو ممثلة هوليوود الأميركية غريس كيلي، والذي اختارت أن يكون من تصميم دار الأزياء الإيطالية المفضلة لديها، دولتشي آند غابانا.

من خلال تفاصيل الفستان الرقيقة والفخمة في الوقت ذاته، وتصميمه الفكتوري الذي لم يساوم على التفاصيل الراقية سواء في اختيار قماش الدانتيل الذي اعتمد كخامة رئيسية، أو من خلال الرقبة العالية، أو الأكتاف البارزة، أو الأزرار الفكتورية القماشية شديدة الأناقة، استطاعت سنسر أن تتحول إلى حديث عالم الموضة بالأمس، بعد انتشار صور زفافها وتحضيراته، سواء على حسابها الشخصي على منصة «انستغرام»، أو حساب دار الأزياء الإيطالية على ذات المنصة

«دولتشي آند غابانا» والذين ذكروا عبر مجموعة من التصريحات على المنصة بأن «كيتي سبنسر اختارت أن ترتدي دولتشي آند غابانا في أهم يوم في حياتها».

إلى جانب فستان الزفاف المستوحى من فستان زفاف والدة كيتي فيكتوريا لوكوود على والدها الـ إيرل تشارلز سبنسر عام 1989، والمستوحى هو الأخير من فستان زفاف أميرة موناكو غريس كيلي عام 1956، وبذيل مستوحى من فستان زفاف عمتها الراحلة أميرة ويلز، ذو الـ 25 قدما، عملت الدار على أربعة فساتين أخرى، صممت ونفذت خصيصا للعروس، والتي قررت ارتدائها في حفل الزفاف المستمر لمدة ثلاثة أيام، والمقام في فيلا ألدوبرانديني الواقعة على أطراف العاصمة الإيطالية روما، وصرحت الدار على حسابها، «في هذا الحدث المميز، ابتكرت دولتشي آند غابانا، عددا من الفساتين الحصرية المصنوعة يدويا، يحتفي كل منها بجمال العروس، شغفنا بالأناقة الراقية، وسعادتنا الفائقة بهذه المناسبة».

ارتدت سبنسر، في أول ظهور لها خلال برنامج الحفل، وخلال حفل الاستقبال الذي أقيم مساء يوم الجمعة، بفستان رومانسي من التول الأبيض عاري الأكتاف، مزين بتطريزات الزهور، بينما ارتدت الفستان الثاني في فترة ما بعد الحفل، والذي كان أحد أجمل تصاميم الدار، بفستان يمزج بين الأخضر الزمردي، والبيج الكريمي، مزين بالزهور والكريستال، والذي استطاعت أن تبدو خلالها العروس، في أجمل حلة لها، لترتدي لاحقا فستان «كوكتيل» مزين بالخرز الذهبي والفضي، إلى جانب فستان «ميكادو» أبيض ارتدته في اليوم التالي والذي تزين أيضا بالزهور والترتر.

تعتبر ليدي كيتي سبنسر ابنة شقيق الأميرة الراحلة ديانا ذات الـ 30 عاما، واحدة من الشخصيات الأرستقراطية المعروفة، كونها تعتبر أيضا عارضة أزياء، وسفيرة العلامة التجارية ودار الأزياء الإيطالية «دولتشي آند غابانا»، وقد التقت بزوجها رجل الأعمال الملياردير مايكل لويس 62 عاما في 2018، وأعلنا خطوبتهما بعد ذلك بعام واحد، إلا أن ظروف الجائحة العالمية جعلتهما يؤجلان حفل الزفاف.

وبالرغم من أن ليدي كيتي سبنسر تعتبر واحدة من أفراد العائلة المقربين من أبناء عمتها، الأمير وليام دوق كامبريدج والأمير هاري دوق ساسكس، إلا أن جهات إعلامية أكدت عدم حضو

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news