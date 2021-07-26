مطالبات بالتحقيق مع أطباء بسبب ياسمين عبدالعزيز

المصدر: مروة سليم - دبي

تقدّم عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين الدكتور كريم مصباح، بشكوى رسمية ضد عدد من الأطباء، بتهمة إفشاء سر مرض الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، مطالبا بإحالتهم للتحقيق والتأديب، لمخالفتهم آداب المهنة وقسم الأطباء، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية عبر موقعها الإلكرتوني.

وأوضح الدكتور كريم مصباح، في الشكوى المقدمة والتي تضامن معه فيها عددا من من أعضاء مجلس نقابة الأطباء أنها تتضمن اتهام أحد الأطباء بإفشاء تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء أن وستعرض على لجنة آداب المهنة في النقابة للتحقيق فيها والنتيجة إما الإحالة إلى الهيئة التأديبية أو الحفظ.

واستنكر أمين عام مجلس نقابة الأطباء، ما وصفه بـ الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأطباء، بسبب المضاعفات الطبية، مؤكدا أنّه ليس معني وجود مضاعفات لأي مريض أنّ هناك خطأ، لأنه غير منطقي ألا تكون هناك مضاعفات.

وتابع عبدالحي، أنّ "إرهاب الأطباء بهذه الاتهامات سيجعلهم يحجمون عن التصدي للحالات عالية الخطورة، كما يحدث في بعض الدول، ما يحرم هؤلاء المرضى من فرصهم في تلقي العلاج"، مؤكدا أنّ الهجمة الشرسة وغير الأخلاقية على الأطباء في السوشيال ميديا، ليست في مصلحة المرضى والطب في مصر.

وكان الطبيب الشهير، قد كشف عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كافة تفاصيل مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز والجراحة التي أجرتها ثم الخطأ الطبي الذي وقع وأدى لدخولها في غيبوبة قبل أن يقوم بحذفها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news