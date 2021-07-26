وفاة الفنان الكوميدي والحاخام السابق جاكي ميسن

توفي الفنان الكوميدي الأمريكي جاكي ميسن عن عمر يناهز 93 عاما.

وكان ميسن حاخاما قبل أن ينخرط في المجال الفني في خمسينيات القرن الماضي. وكان معروفا بتعليقاته على شؤون المجتمع، وظهوره في برامج حوارية، وعروضه الفردية في مسارح برودواي.

وفاز ميسن بالعديد من الجوائز في حياته المهنية، بما في ذلك جائزة توني وجائزة إيمي عن أدائه الصوتي لشخصية والد المهرج كرستي في مسلسل الرسوم المتحركة "عائلة سمبسون".

وقدم العديد من نجوم الكوميديا من شتى أنحاء العالم تعازيهم في وفاة النجم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news