جورج وسوف في السعودية..الآلاف يهتفون «ابو وديع»: الحب لجمهور أراه للمرة الاولى (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حفاوة كبيرة استقبل بها الفنان جورج وسوف،«ابو وديع» من قبل الجمهور الكبير الذي حرص على التواجد في اول حفل للفنان السوري في السعودية.

وحرص جورج وسوف، على مخاطبة جمهوره ومحبيه، بعد صعوده على المسرح، مصحوبا بالتصفيق والهتافات: «شكرا جزيلا، مساء الخير على الجميع، من كل القلب لجمهور ظل يسمعني ويحبني لسنوات، وأول يوم أراه، جمهور المملكة العربية السعودية، لأول مرة أغني في المملكة، وإن شاء الله تتكرر دائما».

«حد ينسى قلبو» هي الأغنية الأولى التي افتتح فيها جورج حفله، وانتقل بعدها لغناء «سلف ودين» و«خسرت كل الناس» و«بستنى باليوم واليومين» وغيرها من أشهر أغنياته والتي تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكل لافت.

واختار غناء الطرب فغنى «الحب الأولاني» و«يا بياعين الهوى» من أغنياته، وكان له وقفة مع القدود الحلبية حيث غنى «قدك المياس».

وتصدّر هاشتاغ «جورج وسوف في جدة» تويتر السعودية وتفاعل عدد من المغردين مع الحفل من خلال تغريدات وصفوها بأن أجوائه رائعة.

يذكر أن آخر أعمال جورج وسوف كانت أغنيته «ياه ع الزمن» التي طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، في أول تعاون يجمعه مع شركة «لايف ستايلز ستوديوز»، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب على مدار خمسة أيام في لبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد.

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