وفاة أشهر فكاهي فرنسي.. جان لافيس رائد مقالب الكاميرا الخفية

المصدر: فرنسا-أ ف ب

توفّي الفكاهي الفرنسي الشهير جان-إيف لافيس المعروف بمقالبه الهاتفية عن 64 عاما في فان (غرب فرنسا)، بحسب ما أفادت عائلته وكالة فرانس برس.

وكان الفنان المولود سنة 1957 والرائد في المقالب بالكاميرا الخفية يعاني من التصلّب الجانبي الضموري الذي شُخّصت إصابته به قبل عام، بحسب ما كشفت عائلته لدى إعلان وفاته لوكالة فرانس برس.

وصرح أحد أقاربه "تدهور وضعه فجأة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".

بدأ الفنان مسيرته في مجال البثّ الإذاعي قبل أن يخوض غمار التلفزيون والتمثيل، متعاونا مع مخرجين عديدين من أمثال باسكال شوميل وميلاني أوفريه.

وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في إكسابه شهرة في أوساط جيل الشباب، بعدما لقيت تسجيلاته السابقة نجاحا على "تيك توك" مثلا، حاصدة ملايين المشاهدات.

ومنذ إعلان وفاته، توالت التحيّات التي تشيد برجل مرهف الإحساس ومتعاطف مع الآخرين، بعيدا عن الانطباع "الثقيل" الذي قد تعكسه بعض ضروبه الفكاهية.

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