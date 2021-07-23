ياسمين عبد العزيز تجري عملية جديدة خلال ساعات.. وطبيب يكشف تاريخها المرضي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت مصادر طبية في المستشفى الذي تعالج فيه الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن الفنانة المصرية ستجري عملية جراحية خلال ساعات.

وكان الدكتور ماهر عمران، أستاذ النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة عين شمس، كشف عن التاريخ المرضي للفنانة ياسمين عبدالعزيز، مشيرا إلى أنها أجرت منذ فترة عمليتين جراحيتين لإزالة كيس تجمع دموي، إحداهما في الولايات المتحدة الأميركية، والأخرى بإحدى الدول الغربية، ونتج عنهما مضاعفات.

وشكك عمران بحسب صحيفة " الوطن" المصرية، فيما نشر من معلومات عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الفنرة الماضية، قائلا: «تساءلت ونقبت عن المصادر التي استقت منها وسائل الاعلام معلوماتها المغلوطة، فتأكدت أن هناك أطباء من الشخصيات المدمنة للظهور إعلاميا،وفي تخصصات بعيدة تمامًا عن أمراض النساء والتوليد، إلا أنهم للأسف أدلوا بدلوهم بغباء مفرط استقى منه الإعلاميون معلوماتهم بل وأغلب الظن أنهم هم الذين بادروا بالاتصال بالإعلاميين، وطبعا بعدما بدأث الحقائق تتكشف بادر كل من أفتى على صفحته الخاصة بإزالة تخاريفه».

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