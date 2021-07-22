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    بلقيس تكشف تعرضها لوعكة صحية

    المصدر:
    • مروة سليم - دبي
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    نشرت الفنانة ​اليمنية ​​بلقيس​​ فيديو عبر خاصية "الستوري" بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، لتطمئن جمهورها عليها بعد تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها الى المستشفى.

    وأوضحت بلقيس طبيعة الوعكة الصحية في الفيديو قائلة: "أسفة قلقتكوا كثيرا، شكرا على رسائلكم ومحاولات الاطمئنان على سواء بالرسائل أو الاتصال عليا".

    وتابعت: "أنا وشقيقتي أصبنا بفيروس في المعدة تسبب في تعب شديد لنا، ورحنا المستشفى وعملنا أشعة Avi، والحمد لله بقينا أفضل وانا حاليا في مرحلة التعافي التام".

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