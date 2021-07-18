ياسمين عبد العزيز في غرفة العمليات وأحمد العوضي يطلب الدعاء لزوجته

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

فاجأ الفنان المصري أحمد العوضي، الجمهور وهو يطلب الدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي دخلت غرفة العمليات، دون تقديم اي توضيح عن السبب والوضع الصحي الذي استدعى اجراء عمل جراحي للنجمة المصرية.

وكتب العوضي، عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».

يذكر أن آخر اطلالات ياسمين عبد العزيز الفنية كان في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021 من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير».

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