حمو بيكا..مشاجرة وتحطيم سيارة في الساحل الشمالي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

دخل نجم المهرجانات الفنان حمو بيكة في مشاجرة كبيرة، قام فيها ومن معه بتكسير سيارة شاب اخر، اصطدمت سيارته بسيارة حمو بيكا، قرب أحد منتجعات الساحل الشمالي.

ونشرت صحيفة «الوطن» المصرية مقطع فيديو للمشاجرة وظهر فيه مطرب المهرجانات يسب أصحاب السيارة الأخرى، ويعتدي عليهم بالضرب والألفاظ البذيئة، مع تبادل الاشتباك من قبل الطرفين.

وتواصلت الصحيفة مع الشخص الذي تشاجر معه حمو بيكا، واسمه أحمد الذي أوضح أنه كان مع ابن عمه، في جولة، وخلال مرور سيارتهم بأحد الشوارع اصطدموا بسيارة أخرى كانت قادمة من الأمام دون أن تهدئ من سرعتها، ليتفاجأ «أحمد» وابن عمه بأنها سيارة حمو بيكا/ فنزل مطرب المهرجانات برفقة مجموعة نحو 4 شباب كانوا معه من السيارة «رانج روفر»، واعتدوا بالضرب على «أحمد» وابن عمه، حسبما ذكر، مضيفًا أن الاعتداء كان بالأيدي والألفاظ البذيئة والسباب: «مسكوا قالب طوب وكسروا لنا الإزاز»، لافتًا إلى أنهم لم يتوقفوا عن الشجار والسباب المستمر لمدة ساعة ونصف تقريبا في الشارع.

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