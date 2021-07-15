محمد رمضان يصعد مسرح التكريم حافيا: فقدت ثقتي بالجِزَم (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

يبدو أن النجم المصري محمد رمضان لم ينسى حتى الآن حادثة سقوطه على خشبة المسرح خلال أحد التكريمات التي يتلقاها، و شارك النجم المصري، فيديو من أحدث التكريمات له، لكنه قبل صعوده المسرح، يخلع حذاءه ويصعد إلى خشبةحافيا، وكتب محمد رمضان على الفيديو: «من بعد التكريم الأخير مابقتش أثق في أي جزمة»، وكان رمضان قد سقط على المسرح منذ عدة اشهر خلال تكريمه في مهرجان بياف.

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