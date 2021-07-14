أصالة.. هل وقع الطلاق بهدوء من زوجها الجديد؟.. 3 أشهر زواج

المصدر: متابعة-الإمارات اليوم

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء الإثنين الماضي، بعد انتشار خبر يفيد طلق الفنانة أصالة من زوجها النائب في البرلمان المصري، بعد زواج لم يستمر أكثر من 3 شهور.

وذكرت تقارير صحفية، أن الانفصال وقع رسميا منذ 3 أسابيع، بعد أن اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة، وأن يحافظا على علاقة الصداقة التي تجمعهما.

ولم تعلق أصالة على الخبر حتى الآن، وأن كانت ذكرت في بيان سابق نشرته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" قالت فيه: "لأنني لا أخبي عنكم معلومة وأعتقد أي خبر يجب أن تحصلوا عليه مني طالما أنا بينكم موجودة، وعندما يكون هناك شيء جديد سأخبركم عنه".

وكان الفنان ومصفف الشعر اللبناني جو رعد، قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل زواج أصالة من نائب برلماني، وإقامة حفل خطبة ابنتها شام الذهبي، بمنزل والدتها في مجموعة من الفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل، وأكد فيها أن الزواج تم، معربا عن سعادته الكبيرة لأصالة ولأبنتها، قائلا:" أصالة ألف مبروك الزواج.. ولشام الخطبة"، وفق ما ذكرت صحف مصرية.

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