روبي تحدد شروط حفلها الجديد: ممنوع «الهوت شورت»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

وضعت الفنانة المصرية روبي، مجموعة من الشروط لمن سيحضر حفلها المقبل في الساحل الشمالي.

ونشرت روبي على حسابها الرسمي في «إنستغرام»، صورة لشروط حضور الحفل، وكانت كالتالي: «الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما.. للثنائيات فقط (كابلز).. لا يسمح بارتداء«الهوت شورت»أو الملابس الرياضية».

كما جاء في شروط حضور الحفل: «يسمح بارتداء التربون.. لا يسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء».

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