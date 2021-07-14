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    روبي تحدد شروط حفلها الجديد: ممنوع «الهوت شورت»

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    • متابعة- الإمارات اليوم
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    وضعت الفنانة المصرية روبي، مجموعة من الشروط لمن سيحضر حفلها المقبل في الساحل الشمالي.

    ونشرت روبي على حسابها الرسمي في «إنستغرام»، صورة لشروط حضور الحفل، وكانت كالتالي: «الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما.. للثنائيات فقط (كابلز).. لا يسمح بارتداء«الهوت شورت»أو الملابس الرياضية».

    كما جاء في شروط حضور الحفل: «يسمح بارتداء التربون.. لا يسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء».

     

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