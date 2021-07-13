مي حلمي في رد غير مباشر على تصريحات طليقها محمد رشاد : أعيش قصة حب جديدة

في رد غير مباشر على تصريحات أدلى بها طليقها الفنان المصري محمد رشاد، أكدت الاعلامية المصرية مي حلمي، دخولها قصة حب جديدة، بعد انفصالها، قائلة: «أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا».

وكتبت مي حلمي، على حسابها الشخصي في «انستغرام»، قائلة: «مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين؟ يكفي إني شاركتكم فرحتي من قلبي، ولكن اتعلمت داري علي شمعتك تقيد، بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا».

وكان المطرب الشاب محمد رشاد، نفى ما تردد، بشأن عودته إلى الإعلامية مي حلمي، مجددًا بعد انفصالهما بشكلٍ رسمي، قائلًا: «هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، العاقل لا يُلدغ مرتين».

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