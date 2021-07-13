محمد رشاد ينفي عودته إلى مي حلمي: العاقل لا يلدغ مرتين

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

رد المطرب المصري محمد رشاد، ما تردد بكثرة على مدار الساعات الماضية، بشأن عودته إلى الإعلامية مي حلمي، مجددًا بعد انفصالهما بشكلٍ رسمي، قائلًا: «هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، العاقل لا يُلدغ مرتين».

وكتب محمد رشاد، على «تويتر»: «أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية ومسيجات بتتبعت لي تسألني هو في عودة ولا إيه، وصحف للأسف بتكتب أخبار كاذبة تمامًا، فأحب أقول لكم بس حاجة لأنكم تهموني وأنتم أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالي، العاقل لا يُلدغ مرتين، وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء صباحكم جميل».

وتابع رشاد: «كلمتين لكل حد مهم في حياتي، أنا مش شايف غير شغلي ومستقبلي وأهلي وبس وتاني، رجاء خاص لكل أخواتي وزمايلي الصحفيين ياريت قبل تصدير أي خبر يخص اسمي الرجوع ليا أو لمدير أعمالي وبالنسبة للمتابعين اللي بيدخلوا عشان يوجهوا شغلي لحد معين أو بيتابعوني عشان يتصيدوا أخطاء ياريت يلغوا المتابعة أفضل».

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