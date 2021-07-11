القضاء يُلزم أحمد عز بدفع 800 ألف جنيه مصروفات «توأم زينة»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قال المحامي معتز الدكر دفاع الفنانة زينة، بأن الحكم الصادر ضد الفنان أحمد عز بإلزامه دفع مبلغ 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني مصروفات دراسية لـ«توأم زينة»، ومبلغ 23 ألفًا تكاليف «الباص» المدرسي لهما، نهائي ولا يوجد مفر من الدفع.

وأوضح الدكر لـصحيفة «الوطن»: «إن هذه السنة الثانية في الدعوى لذلك فإجمالي المصاريف التى من المفترض أن يدفعها الفنان أحمد عز لمصروفات طفليه الدراسية، 800 ألف جنيه؛ لأنه لم يقم بتسديد أي مبالغ سابقة».

وقضت محكمة الأسرة المنعقدة اليوم الأحد، برفض استئناف الفنان أحمد عز وأيدت حكم أول درجة بإلزامه بدفع مبلغ 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020، في الدعوى التي أقامها معتز الدكر محامى الفنانة زينة.



وأقامت الفنانة زينة دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، لصالح «توأم زينة»، وقدم محامي زينة خلال نظر أوراق القضية مذكرة تحتوى على أجر الأخير في عدد من المسلسلات والأفلام والحملات الإعلانية التي ينفذها.

وعقب تداول أوراق القضية عدة جلسات، أصدرت المحكمة قرارها السابق، وبعد صدور الحكم قدم أحمد عز، استئنافا ورفض، وقضي بإلزامه بحكم أول درجة، وتأييد دفع المصروفات.

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