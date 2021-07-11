بعد أحمد عز.. هل تفكر زينة في الزواج مرة أخرى؟

المصدر: مروة سليم - دبي

كشفت الفنانة المصرية زينة رضا، عن رأيها في خوض تجربة الزواج للمرة الثانية، خلال حوارها مع الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي في برنامج "اي تي بالعربي"، أنها ربما لا تفكر حالياً في خوض تجرة أخرى.

وقالت زينة رداً على سؤال طرحه عليها الإعلامي ربيع هنيدي "هل تفكري في الارتباط للمرة الثانية؟"، "أنا الحمد لله سعيدة وراضية جدا، والـ24 قيراط بتوعي واخدهم الحمد لله.. الحمد لله كل حاجة كويسة.. ما دام في الصحة والستر خلاص كده تمام".

مضيفة "أنا حصلي حاجة مفيهاش حظ ورغم كده ادتني أحلى حاجة في حياتي، مش شرط يبقى كل حاجة كويسة.. محدش عارف النصيب.. والحاجة الوحشة اللي حصلت طلع منها الحلو.. وخلاص الوحش راح وفضلنا الحلو".

في سياق متصل أوضحت زينة خلال لقائها المصور أن أولادها يتحكمان في الكثير من قراراتها مثل اختيار الملابس، وأنها تحترم رأيهما للغاية، قائلة "أولادي منعوني مثلا ألبس حاجة مفتوحة، وأنا بحترم رأي أولادي وبسمع كلامهم، واللي بيتكلم دايما ويتناقش ويدي أوامر وكده هو زين، واللي مبيتكلمش وبتاع حركات هو عز، وما شاء الله في واحد فيهم صوته حلو أوي معرفش إزاي، واحد بيغني والتاني بيمثل".

يذكر أن الفنانة زينة أعلنت عن انجابها التوأم "عز الدين وزين الدين" في عام 2014 بعد عودتها من أميركا، معلنة أن والدهما هو الفنان أحمد عز، إلا أن عز لم يعلن عن تلك الزيجة، التي تمت لمدة 6 أشهر فقط في عام 2011، الأمر الذي دفع زينة لإقامة دعوى ضده أمام محكمة الأسرة لإثبات نسب توأمها له، مستعينة بعقد زواجهما، وفي 25 يونيو 2015 قضت محكمة الأسرة المصرية، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز بصفته والدهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news