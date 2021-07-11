هند البحرينية تنعى والدتها.. توفيت بعد صراع مع " كورونا"

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

نعت الفنانة هند البحرينية، والدتها التي توفيت امس، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي اصيبت به في شهر يونيو الماضي.

وكتبت، هند عبر حسابها على "إنستغرام": "انتقلت إلى رحمة الله والدتي"، ووجهت دعاء لها.

ويذكر أن هند، أعلنت أخيرا زواجها من خطيبها لاعب كرة السلة اللبناني كريم عز الدين، الذي تعاقد مع نادي سترة البحريني قادماً من نادي باريس الفرنسي في نوفمبر 2020.

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