نانسي عجرم في السعودية.. ورود كثيرة وتركي آل الشيخ يعلّق بالقلوب (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي وثقت فيه لحظة وصولها إلى المملكة العربية ​السعودية​ لإحياء حفل غنائي برفقة الفنان اللبناني عاصي الحلاني.

وتفاجأت نانسي بكمية كبيرة من الورود كانت بانتظارها بالفندق الذي تُقيم فيه، وما إن رأت نانسي ذلك الترحاب حتى ردت بعفوية بالغة، وعلّقت مستخدمةً كلمات أغنيتها الجديدة "​جاية معاك​"، تعبيراً عن امتنانها، وتم استكمال مقطع الفيديو على أنغام الأغنية، وكتبت :"كل الحب والشكر على استقبالكم الحلو والدافئ.. بحبكم كتير و".



المستشار السعودي ​تركي آل الشيخ​ رئيس ​الهيئة العامة للترفيه​ بالمملكة العربية السعودية علق على منشور نانسي، برموز القلب

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news