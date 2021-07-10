منى السابر تكشف الحكم نهائي في قضية ابنتها حلا الترك

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

كشفت ​منى السابر والدة الفنانة ​حلا الترك،​ تفاصيل جديدة عن قضيتها مع ابنتها​، وذلك بعد انتهاء مدة المهلة الثانية التي منحها إياها القضاء البحريني لتجمع المبلغ المتنازع عليه وقيمته 53 ألف دولار.

وكتبت على صفحتها: "الحياة تجارب، والمواقف تكشف لنا من هم وما هي نوايا بعض البشر.. أشكرك يا الله لأنك دائما، وأتوجه بجزيل الشكر للقضاء البحريني النزيه والعادل واللي نظر في قضيتي ومراعاة ظروفي وأني أم حاضنة لابني عبدالله.. وأشكر المحامية الشيخة سلوى آل الخليفة على مساندتها لي وكرمها وطيبة أخلاقها ومواقفها النبيلة... وكل العاملين وكل طاقمها، سنين معاي تعبوا كثير أنا ممتنة لكم".

وختمت: "وأخيرا بفضل الله زار الفرح دارك وانفك كربك الخلاص من حكم السجن لمدة عام".

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