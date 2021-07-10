أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز خط أحمر ومايحدث حملات تشوية مدفوعة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

وصف الفنان المصري أحمد العوضي، ما تتعرض له زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بـ«حملات تشويه»

وكتب العوضي، عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك»: «طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفة ومعروف مين وراها، وأنا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم، لكن زوجتي خط أحمر، وده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع».

وأضاف: «عدم ردي على كل التجاوزات هو احتراما للجمهور المحترم وإعمالا لقول سيدنا عمر (أميتوا الباطل بالسكوت عنه)، وإعمالا لقول الإمام الشافعي (إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت)».

وقال: «حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي أنا وياسمين ما هي إلا محاولات بائسة، لن تجدي نفعا، أنا لن أتجاوز احتراما للجميع، ورجائي لمن تسول له نفسه تشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة».

وأضاف: «رجاءً نبطل اللجان واللجان المضادة.. والأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير، فمن الأفضل أن لا نتجاوز احتراما للهيبة، واحتراما للجمهور العزيز، شكرا للجمهور المحترم الواعي المثقف».

وانهى تصريحه قائلا: «إذا استمرت هذه الحملة سوف أكشف الكثير والكثير، إلى زوجتي الحبيبة أنا مساند لكي في كل المحن.. لكي مني كل الحب والتقدير والاحترام».

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