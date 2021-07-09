بكاء محمد عبده وهو يردد «تعبت الظلم وإجحافه» يشعل مواقع التواصل - فيديو

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تصدر فنان العرب محمد عبده، اليوم الجمعة، مؤشرات البحث في محرك جوجل بالسعودية، بعد بكائه على خشبة المسرح خلال حفله الغنائي الذي أقيم،على مسرح جدة.

محمد عبده بكى أكثر من مرة خلال أغنية مقطع «تعبت الظلم وإجحافه» من أغنية «تعبت الظلم» إذ لم يستطع فنان العرب إكمالها وسط تصفيق حار من الجمهور.



وأشعل بكاء محمد عبده مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول فيديو للفنان السعودي وهو يبكي متأثراً بكلمات أغنيته، وأحدث هذا المقطع تفاعلاً كبيراً بسبب تداوله في السوشيال ميديا، وسط تأكيد على نجومية محمد عبده الكبيرة.

وقال نجل محمد عبده «عبدالرحمن» في تغريدة له على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة: ‏«حضرت حفلات كثيرة للوالد، إلا أن حفلته بجده أحلى حفلة حضرتها بحياتي، لم أرَ في حياتي إعجازاً في الأداء مثل أداء اليوم.. أداء اليوم اعتبره معجزة شاهدتها عيني وأذني».

في كل مرّة يغنّيها .. يخلّيك تحزن أكثر 💔🎵#محمد_عبده_في_جدة pic.twitter.com/RYfU5kvxUr — Abdu Voice 🎻| محمد عبده (@AboNorh105) July 8, 2021

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