إعلامية عراقية تقسوا على حلا شيحة: «اعتزالك من عدمه لا يشكل فرق»

شنت إعلامية عراقية، هجوما قاسيا على الفنانة المصرية حلا شيحة على خلفية إعلانها التبرؤ من فيلم «مش أنا» مع الفنان تامر حسني. وقالت الاعلامية سهير القيسي في تغريدة عبر «تويتر»: «غير مهم وجود حلا شيحة بالفن المصري.. الاعتزال من عدمه لا يشكل فرق أبداً.. هي ليست سعاد حسني أو ميرفت أمين أو نبيلة عبيد.. فعادي تعتزل أفضل.. رأي شخصي».

وأعلنت حلال شيحة، في وقت سابق على «إنستغرام»، إنها قامت بتصوير الفيلم منذ أكثر من عام ونصف العام، وبسبب ظروف «كورونا» تأخر طرحه بدور العرض السينمائية، مضيفة: «وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا)، وأتمنى التوفيق لكل زملائي».

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