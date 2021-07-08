شاهد..أصالة تثير الجدل مجدداً بقصة شعر غريبة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فاجأت الفنانة أصالة نصري جمهورها، بظهورها بقصة شعر جديدة، ومختلفة، إضافة إلى صبغه باللون الذهبي.

ونشر أحد أشهر مصففين الشعر في لبنان صور أصالة، وهي تستعرض إطلالتها الجديدة، معلقا: "تحول إلى الروح الجميلة".

وتفاجأ جمهورها بمظهرها الجديد، حيث أعرب البعض عن إعجابهم، فيما استغرب البعض الآخر، معلقين بأنه لا يليق بها.

يعتبر الشعر "البيكسي" من أبرز صيحات قصات شعر 2021.

يذكر أن أصالة نصري طرحت مؤخرا أغنيتها الوطنية الجديدة "بنحبك" والتي أهدتها إلى أهل مصر.

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