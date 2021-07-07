تغريم طبيب بيطري تحرش بالفنانة زينب غريب

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قضت محكمة جنح قصر النيل، في مصر اليوم، تغريم طبيب بيطري مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بالتحرش بالفنانة زينب غريب وتصويرها بهاتفه المحمول.

وأحالت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، فى وقت سابق المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجنى عليها أثناء سيرها في منطقة وسط البلد.

وبتكثيف الجهود الأمنية تم القبض عليه وإحالته أمام تحقيقات النيابة العامة وللمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.

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