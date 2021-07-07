حفيدة صدام حسين تحتفي بمحمد رمضان بسيلفي وتعليق: «نورت يا بطل»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

احتفت حرير حسين كامل حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بالنجم المصري محمد رمضان، مبديا دعمها واعجابها فيه.

ونشرت حرسر صورة على «إنستغرام» جمعتها بمحمد رمضان معلقة: «نورت يا بطل وخليك ثابت». ووصفت حرير حسين كامل حسين الفنان، بـ«نمبر وان».

حرير حسين كامل (35 عاما)، نالت شهرتها بعد تأليفها كتاب مذكرات شخصية، ضم أخبارا ناقشت حياتها وعائلتها، وخاصة جدها صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، وأباها حسين كامل، وعنونت الكتاب بـ«حفيدة صدام».

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