فيديو.. شريف الدسوقي يغني «معنى السعادة» في أول ظهور بعد بتر قدمه

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشر نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، فيديو للفنان شريف دسوقي عقب خروجه من المستشفى الذي كان يتلقى فيه علاجه، بعد بتر قدمه بسبب مشاكله الصحية التي تعرض لها.

وتحدث الفنان شريف دسوقي عن أمنيته خلال الفترة المقبلة، بعد بتر قدمه، ودخوله مستشفى التأهيل النفسي، ثم استعداده للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية.

وقال شريف: «أنا حلم حياتي أحصل على جائزة وعلم مصر يرفع من خلفي على موسيقي السلام الجمهوري، وهذه الخطوة اقتربت بشدة، فأشكر رئيس الجمهورية على دعمي خلال الفترة الأخيرة».

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