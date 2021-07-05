وفاة الفنانة المصرية سحر كامل صاحبة الجملة الشهيرة «الله وأنا مالي يا لمبي»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاة الفنانة سحر كامل. وعلق «رزق» قائلا: «توفت إلى رحمة الله، صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل».

والفنانة الراحلة سحر كامل هي ممثلة مصرية، شاركت في عدة أدوار مساعدة وثانوية، وبدايتها كانت عام 1979 عندما شاركت بدور «آمال» في فيلم الباحثة.

وظهرت الفنانة سحر كامل بشكل أكبر على الساحة السينمائية خاصة مع تطور منصات التواصل الاجتماعي وتداول مقاطعها وإفيهاتها الشهيرة مثل «الله وأنا مالي يا لمبي» ومشاركتها في فيلم «جاءنا البيان التالي» وفيلم «دبور» وغيرهم من الأعمال الفنية.

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